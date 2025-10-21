Россия призвала новые власти Боливии продолжить сотрудничество

Президентом Боливии впервые за почти 20 лет стал правоцентрист, который хочет наладить отношения с США. В посольстве РФ в Боливии не увидели рисков для прекращения диалога с Москвой. В непростой экономической ситуации новому президенту Боливии не следует отказываться от взаимовыгодного сотрудничества с Россией, Москва готова продолжать развивать дружеские отношения, заявил НСН пресс-атташе посольства РФ в Боливии Мухамед Тимурзиев.

© AP/ТАСС

Президентом Боливии впервые за почти 20 лет стал правоцентрист. Новым главой государства по итогам двух туров избран сенатор Родриго Пас Перейра. В наследие ему достается глубочайший за 40 лет экономический кризис: рост инфляции, дефицит долларов и топлива. Показательно, что одним из первых Паса поздравил государственный секретарь США Марко Рубио. Тимурзиев подчеркнул, что Россия надеется на продолжение тесного сотрудничества.

«Мы внимательно следили за проведением второго тура президентских выборов в Боливии. Отмечаем явку на уровне около 87%, что демонстрирует высокий уровень гражданской активности боливийцев. Суверенный демократический выбор боливийского народа в пользу кандидата от Христианско-демократической партии Родриго Паса Российская Федерация в полной мере уважает», - отметил он.

Он подчеркнул, что в непростой ситуации власти страны не должны отказываться от конструктивного партнерства.

«Со своей стороны последовательно выступаем за развитие дружественных отношений с Боливией независимо от политической конъюнктуры. Не сомневаемся, что в текущей непростой для страны ситуации новый президент и правительство продолжат курс на социально-экономическое развитие и конструктивное взаимодействие со всеми партнёрами, включая Россию. С этой точки зрения готовы к дальнейшему углублению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех сферах», - добавил собеседник НСН.

При этом новый глава государства заявлял в своей предвыборной кампании, что хочет пересмотреть подписанные с Москвой контракты. Россия и Боливия имеют важный договор по литию, который в латиноамериканской стране относительно дешево добывать. Этот металл имеет геополитическое значение, так как применяется в производстве аккумуляторов. Также в Боливии с 2023 года в городе Эль-Альто действует российский центр ядерных исследований и технологий, являющийся самым высокогорным в мире. Эксперты уверены, что победа оппозиционных сил создает риски его закрытия.