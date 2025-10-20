Депутат рассказал, почему Зеленский боится встречи в Будапеште

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский был бы недоволен не только Будапештом, но и любым другим городом, выбранным для переговоров президентов России и США. Об этом Белик рассказал порталу Life.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп перевели телефонный разговор, посвященный украинскому урегулированию. Позже стало известно, что президенты планируют провести саммит в Будапеште в ближайшие две недели.

Зеленский заявил, что не считает Будапешт «лучшей площадкой для этой встречи». По его мнению, для саммита больше подошли бы города Швейцарии, Австрии, Саудовской Аравии, Катара, Турции или Ватикан. В то же время Зеленский подчеркнул, что ему «все равно, в какой стране будет встреча, если она может принести мир».

По словам Зеленского, премьер Венгрии Виктор Орбан, который «везде блокирует Украину», вряд ли сделает для украинцев «что-то положительное или хотя бы что-то уравновешенное». Белик возразил, что Венгрия проявляет «сбалансированный и осторожный» подход к украинскому кризису. Депутат подчеркнул, что страна «не привержена русофобии».