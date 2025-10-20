Стало известно, какие три темы могут поднять Путин и Трамп на переговорах

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в Будапеште рассмотрят вопросы транспортных коридоров, освоения Арктики и продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое мнение высказал News.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

16 октября российский и американский лидеры провели телефонный разговор. После беседы стало известно, что президенты планируют провести личную встречу в Будапеште в ближайшие две недели.

При этом, по мнению военного политолога Александра Перенджиева, урегулирование украинского конфликта может не войти даже в десятку главных тем предстоящего саммита в Будапеште.

«Трампа интересует ресурсная сделка. Я думаю, что это будет предметом переговоров в Будапеште. Транспортные коридоры — это раз, Арктика — два, а договор СНВ на третьем месте. Украина — непонятно, на каком месте», — констатировал Перенджиев.

Эксперт отметил, что Трампу интересен проект тоннеля между Чукоткой и Аляской, так как Россия сейчас активно развивает транспортные коридоры. Ветка через Сибирь до Дальнего Востока и далее в США помогла бы наладить поставки между странами и ослабить позиции Евросоюза.

Зеленский и Макрон готовят свой ход перед Будапештом

«Что Евросоюз может предложить США? Они просто забыли, что Трамп — это не столько политик, сколько бизнесмен. Путин четко это нащупал. Надо сделать предложение, от которого Трампу будет трудно отказаться», — уверен он.

Ранее председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов заявил о том, что предстоящая встреча президентов в Венгрии может стать отправной точкой обсуждения глобальных инициатив по Арктике, в том числе инвестиций в портовую и транспортную инфраструктуру.