Объяснено, как Москва ответила на призыв США остановить конфликт по линии фронта

Тема прекращения украинского конфликта по линии фронта неоднократно поднималась во время российско-американских контактов, и Москва каждый раз давала на эти предложения чёткий ответ. Об этом 20 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Ранее издание Financial Times писало, что президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября призвал Киев принять условия России. По данным источников, переговоры проходили в напряжённой обстановке: американский президент заявил, что Украина терпит поражение, и настаивал на немедленном заключении мира.

Песков, комментируя публикацию, отметил, что подобные обращения поступали и раньше, а позиция России остаётся неизменной. По его словам, Москва всегда давала однозначные ответы на подобные инициативы, и они хорошо известны участникам диалога.

Во время встречи в Белом доме Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта без поставок Украине ракет Tomahawk. Агенство Reuters 20 октября сообщило, что президент США также предложил рассмотреть возможность предоставления гарантий безопасности не только Киеву, но и Москве.

Днём ранее Financial Times уточнила, что в ходе саммита Трамп проявил раздражение, а в какой-то момент даже сбросил со стола карты с обозначением линии боевых действий. По данным издания, американский лидер вновь озвучил тезисы, которые ранее обсуждал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

