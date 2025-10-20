Песков прокомментировал шансы Зеленского быть на встрече в Будапеште

Детали будущего саммита в Будапеште, о котором договорились президенты РФ и США, пока не определены. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал слова Владимира Зеленского о готовности присоединиться к саммиту.