Песков объяснил выбор Будапешта для саммита Путина и Трампа

У президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном конструктивные отношения, и у президента США Дональда Трампа - теплые, во многом поэтому Будапешт был выбран как место нового саммита лидеров двух держав. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили, предложил ли Трамп Будапешт, потому что Орбан поддержал его на выборах, и поинтересовались, почему согласился с этим местом встречи Путин.

Орбаном достаточно теплые отношения у Трампа и весьма конструктивные у Путина, и это, конечно, во многом способствовало тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора", - заявил Песков.