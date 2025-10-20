Песков назвал главную цель от саммита России и США в Будапеште

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главная задача предстоящего саммита России и США в Будапеште — продвижение по мирному урегулированию конфликта на Украине и обсуждение двусторонних отношений. Подготовка к встрече еще не начата в полном объеме, но обе стороны работают над выполнением поручений лидеров.

«Это продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования — раз. Ну и также использовать встречу для обсуждения наших двусторонних отношений», — заявил Песков в разговоре с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

16 октября между президентами России и США состоялся телефонный разговор, по итогам которого Дональд Трамп не исключил возможность проведения личной встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. Американский политик выразил мнение, что успешное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке могло бы положительно повлиять на переговорный процесс по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины.

Песков объяснил выбор Будапешта для саммита Путина и Трампа

В европейских структурах выразили обеспокоенность в связи с возможным визитом российского президента в Венгрию. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что, в частности, вызывает беспокойство тот факт, что Путин, в отношении которого выдан ордер на арест Международным уголовным судом, может посетить европейское государство. Вопрос также заключается в том, принесет ли эта встреча какие-либо конкретные результаты, отметила она.