Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил о том, что Москва видит противоречивые заявления, которые делают власти в Киеве, сообщает ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь российского президента, заявления украинского руководства не способствуют мирному урегулированию, а только затрудняют процесс разрешения конфликта.

При этом позиция российской стороны и президента Владимира Путина по мирному урегулированию последовательна и хорошо известна, подчеркнул Песков.

Также добавим, что в Кремле не стали комментировать сообщения прессы об обсуждении возможных территориальных обменов Украины и РФ.