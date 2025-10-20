В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по ракетам Tomahawk

Каких-либо официальных уведомлений от американской администрации по теме отказа США передавать Украине ракеты Tomahawk быть не может. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«На этот счет каких-либо официальных уведомлений не может быть. Мы слышим и слушаем заявления по этому вопросу. Вот так и ориентируемся. Также у нас (c США — прим. «Ленты.ру») есть контакты на рабочем и экспертном уровнях, где тоже имеем возможность обмениваться позицией», — указал представитель Кремля.

