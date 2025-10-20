Песков отказался комментировать возможные территориальные обмены РФ и Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения СМИ об обсуждении лидерами Москвы и Вашингтона Владимиром Путиным и Дональдом Трампом возможных территориальных обменов Украины и РФ.

© Администрация президента РФ

Ранее западные издания сообщили, что главы РФ и США якобы обсуждали вывод украинской армии из Донбасса в обмен на некоторые территории Херсонской и Запорожской областей.

— Всю информацию, которую мы хотели дать об этом телефонном разговоре, мы дали. Больше нам сообщить нечего, — цитирует Пескова ТАСС.

Тем временем появилась информация, что после разговора с Владимиром Путиным 16 октября Дональд Трамп изменил свою позицию касаемо украинского конфликта. При этом сам американский президент заявил, что завершение конфликта на Украине может обернуться для Киева территориальными потерями. По его словам, Путин «определенно что-то заберет».

19 октября стало известно, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме призвал его принять условия Владимира Путина. В противном случае он пригрозил, что Россия «уничтожит» Украину.