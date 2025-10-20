Путин освободил от должности главу управления по зарубежным связям

В рамках оптимизации структуры президентской администрации Владимир Путин подписал указ об освобождении Игоря Маслова от занимаемой должности.

Маслов возглавлял управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое было упразднено в соответствии с августовским указом главы государства.

Согласно положениям документа, сотрудники управления продолжали исполнять свои обязанности до выхода новых распоряжений, а завершение организационных мероприятий планировалось в течение трех месяцев.

Вместо упраздненного управления появилось новое — по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Курировать его деятельность будет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.