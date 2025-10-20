Захарова: Брюссель саботирует мирный процесс перед встречей Путина с Трампом

Евросоюз активно саботирует любые инициативы по урегулированию украинского кризиса перед встречей президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявила агентству ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Европейский союз и агрессивное западноевропейское сообщество перешли к активным, как они любят, подрывным действиям", - отметила дипломат.

По ее словам, западноевропейское сообщество не может отказаться от прежних установок американских либералов и пытается сорвать любые разговоры о мире, как делало это все последние годы.

При этом Захарова усомнилась в том, что квалификация большинства европейских политиков позволяет им полностью осознать, что происходит.