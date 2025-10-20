Захарова: РФ нужна фундаментальная развязка конфликта на Украине

Развязка конфликта на Украине должна быть фундаментальной и гарантирующей мир. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы говорили о первопричинах конфликта не для затягивания его, а как раз для того, чтобы эта развязка была фундаментальной, чтобы она была долгосрочной и гарантировала бы мир", - указала дипломат.

"Такой путь, и об этом говорил президент нашей страны [Владимир Путин] и министр иностранных дел [Сергей Лавров], российское руководство в целом, нами заявлен и мы на него и ориентируемся", - подчеркнула Захарова.

"Мы идем путем, который действительно всегда, на протяжении всех этих лет, был связан со стремлением к мирному урегулированию", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Она напомнила, что "это были минские договоренности, это была кропотливая работа по предложению различных реально действующих формул, сценариев, возможностей".