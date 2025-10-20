Официальный спикер МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС заявила, что в Европейском союзе начали совершать «активные подрывные усилия» перед встречей президента России Дональда Трампа и американского лидера Дональда Трампа.

Представитель российского внешнеполитического ведомства обвинила ЕС в эскалации конфликта на Украине и указала на то, что в объединении стремятся сорвать любые мирные действия по урегулированию.

«Очевидно, что они делают все для эскалации конфликта, как они это делали в 2022 году, срывая мирные переговоры, о которых просил киевский режим, которым дала возможность состояться наша страна», — поделилась своей точкой зрения Захарова.

Президент США Дональд Трамп провел разговор продолжительностью два часа с главой российского государства Владимиром Путиным 16 октября. По словам хозяина Белого дома, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Трамп также рассказал о будущей встрече с Путиным: она планируется в столице Венгрии - Будапеште.

После этого венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что встреча лидеров России и Соединенных Штатов в Будапеште может пройти через неделю после встречи министров иностранных дел двух государств.