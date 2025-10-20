Захарова: Зеленский после встречи с Трампом отчитался перед ЕС
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом звонил лидерам ЕС, чтобы «отчитаться», заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, он находится «на приводном ремне» у Брюсселя.
«На самом деле он действительно абсолютно не то что несамостоятелен, он на приводном ремне, на дистанционном управлении у этой партии войны», — отметил дипломат.
Захарова при этом добавила, что европейские лидеры придумывают разные формулы, ухищрения и какие-то конференции только для того, чтобы замаскировать эскалацию.
В Financial Times ранее писали, что Трамп на встрече с Зеленским постоянно ругался и призвал его принять условия России.