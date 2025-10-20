Карасин заявил о новом импульсе для украинского урегулирования

Москва стремится к тому, чтобы на переговорах российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште был придан новый импульс урегулированию по Украине, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом пишут «Известия».

«Мы будем, естественно, стремиться к тому, чтобы он придал серьезный импульс урегулированию кризиса на Украине», — подчеркнул он.

Политик выразил надежду, что саммит даст толчок нормализации отношений в плане экономики, культурного обмена.

Ранее Карсаин рассказал, что контакты России и Украины в гуманитарной сфере приносят свои плоды.