Дмитриев поинтересовался, зачем Украина сливает информацию с переговоров с США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом, зачем Украина «сливает» конфиденциальную информацию с переговоров с Белым домом в прессу.

Он отреагировал на статью в газете Financial Times о прошедших переговорах Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, написанную со ссылкой на проинформированные о встрече источники.

«США продвигают мирный путь на Украине. Так почему же украинская делегация сливает конфиденциальные переговоры в Белом доме приятелям в ЕС, Великобритании и прессе?» — написал Дмитриев в своём аккаунте в соцсети Х.

Газета Financial Times сообщала, что на встрече в Белом доме Трамп постоянно ругался и призвал Зеленского принять условия России.