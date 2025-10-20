Дмитриев поинтересовался, зачем Украина сливает информацию с переговоров с США
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом, зачем Украина «сливает» конфиденциальную информацию с переговоров с Белым домом в прессу.
Он отреагировал на статью в газете Financial Times о прошедших переговорах Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, написанную со ссылкой на проинформированные о встрече источники.
Газета Financial Times сообщала, что на встрече в Белом доме Трамп постоянно ругался и призвал Зеленского принять условия России.