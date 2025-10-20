Захарова рассказала о подготовке встречи Путина и Трампа

Российские дипломаты ведут глубокую и серьезную работу по подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам Захаровой, после состоявшегося контакта лидеров продолжилась работа на различных дипломатических уровнях.

© Газета.Ru

"Контакт состоялся, он был прокомментирован администрацией президента. Господин Ушаков подробнейшим образом с ним ознакомил. В развитие этих контактов состоялись контакты глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии с целью подготовки соответствующего мероприятия", — сказала она.

16 октября российский и американский лидеры провели телефонный разговор, после завершения которого Трамп анонсировал возможность своей встречи с Путиным в Будапеште.

Хозяин Белого дома выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.