В Госдуме вступились за Роднину после "пенсионного" заявления

Депутат Госдумы Светлана Бессараб вступилась за свою коллегу Ирину Роднину, заявив, что та не имела в виду ничего плохого, призывая россиян самим заботиться о старости. По ее словам, дополнительная «подушка безопасности» к обязательным выплатам никому не повредит.

«Ирина Роднина не имела ничего плохого, говоря о том, что россиянам лучше пораньше задумываться о своей пенсии и „прекратить на кого-либо рассчитывать“», — заявила Бессараб в интервью порталу News.ru.

Член комитета по труду и соцполитике привела в пример около 10 миллионов самозанятых россиян, которые в большинстве своем не делают взносы и в будущем смогут претендовать лишь на социальную пенсию, которая назначается на пять лет позже. Как отметила депутат, для самостоятельных накоплений существуют инструменты добровольного страхования, по которым государство предоставляет софинансирование.

Роднина ответила на критику ее слов о пенсиях в России

Ранее заявление трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной вызвало настоящий шторм в обществе. Она призвала россиян самостоятельно копить на старость, назвав пенсию «пособием по возрасту», а не заменой зарплаты. Эти слова спровоцировали бурную дискуссию в соцсетях, где пользователи напоминали, что право на пенсию закреплено в Конституции. Сама Роднина позже удивилась такому резонансу, предположив, что дело в нехватке других новостей.