Россия имеет преимущество на всех фронтах, идет наступление, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в плачевном состоянии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается ничего дарить России. Политик вновь обвинил российского лидера Владимира Путина в якобы затягивании конфликта и призвал к достижению мира «через силу».

«Зеленский сейчас пытается говорить о том, что мы ничего не завоевали и не освободили. Но пусть он стоит на территориях, которые, как он считает, находятся под контролем Украины. Они давно уже под нашим контролем. Это наши конституционные территории и наша задача — довести освобождение этих регионов до полного конца», — прокомментировал Джабаров.

Сенатор отметил, что сейчас происходит закат политической карьеры Зеленского, поэтому он пытается любой ценой отнести от себя ореол проигравшего. Украинский президент хочет показать себя мощным, смелым, уверенным руководителем, но у него это не получается, заключил Джабаров.

19 октября стало известно, что США усилили давление на Украину перед саммитом в Будапеште. Это объясняется встречей Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой Киев не получил желаемого.