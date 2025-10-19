Глава "Sputnik Азербайджан" Картавых освобожден из-под стражи

Глава редакции "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых был освобожден из-под стражи и уже вылетел в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Правоохранительные органы Азербайджана провели обыски в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан" 30 июня. В результате были задержаны семь человек, в том числе Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Кроме того, была задержана сотрудница видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнова.

В качестве ответной реакции на происходящее МИД России вызвал азербайджанского посла и указал на незаконный характер задержания журналистов.

Позднее Захарова сообщила, что доступ консульских сотрудников к задержанным в Азербайджане гражданам России согласован. По ее словам, российские дипломаты работают в Баку по данному вопросу.