Российский губернатор привел подробности о драке подчиненного в отеле

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов привел подробности о драке своего подчиненного в отеле в Санкт-Петербурге. Комментарий он разместил в Telegram-канале.

Российский глава пояснил, что произошел бытовой конфликт с участием его заместителя Ивана Иноземцева, причины которого выясняются.

Филимонов отметил, что его подчиненный находился в Петербурге в частной поездке. Он приехал туда вместе с женой и дочерью ради соревнований ребенка.

«Не устану повторять, что для желающих помериться силой есть спорт — возможность сделать это на тренировке (татами или ринге). Если даже оппонент очень неправ, нужно сохранять холодный рассудок. Особенно, если ты государственный или муниципальный служащий», — написал губернатор Вологодской области в посте.

Филимонов заверил, что выгораживать никого не собирается.

19 октября стало известно, что заместитель вологодского губернатора Иван Иноземцев устроил дебош в гостинице в Северной столице. Как пишет издание Baza в Telegram-канале, подчиненный Филимонова подрался с 45-летним бизнесменом из Пскова в стенах премиального петербургского отеля Palace Bridge Hotel. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Их забрали в отдел полиции.