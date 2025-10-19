"Хватит экспериментов!": в Госдуме потребовали заморозить реформы образования

В России необходимо ввести полный мораторий на любые изменения в системе образования. С таким резким заявлением в беседе с ТАСС выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), комментируя очередную идею о реформировании школы.

«Призывы к проведению новых экспериментов в системе образования нашей страны считаю неправильными. Мы и так слишком много экспериментов проводим... Один ЕГЭ чего стоит», — заявил Чернышов.

По его мнению, вместо постоянных реформ нужно «наложить мораторий на изменения в системе образования и позволить самим учителям сохранить лучшее, что у нас есть, и постараться избежать необдуманных решений».

Это заявление стало реакцией на недавнее предложение замсекретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба увеличить срок обучения в школах до 12 лет, а начинать учебу с шестилетнего возраста.

Как мы писали ранее, эта идея уже натолкнулась на скептическую реакцию со стороны профильного ведомства. Министерство просвещения, комментируя предложение, назвало нынешнюю 11-летнюю программу «максимально сбалансированной и успешной» и призвало тщательно оценивать все риски любых нововведений.

Таким образом, инициатива о введении «двенадцатилетки» вызвала волну критики как со стороны исполнительной, так и со стороны законодательной власти.