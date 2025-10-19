Власти Крыма сообщили о планах по национализации имущества олигархов с Украины

В Крыму продолжат процесс выявления и национализации оставшихся активов украинских олигархов. Об этом сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что работа по обнаружению новых активов не прекращалась и впереди предстоит еще много задач.

По его словам, с осени 2022 года крымский парламент принял серию решений о национализации имущества нескольких украинских политиков и бизнесменов, связанных с киевским режимом и участвующих в недружественных действиях против России. Контроль за выявлением активов ведет антитеррористическая комиссия.

За первые полгода 2025 года в Крыму на торгах реализовано 25 национализированных объектов украинских предпринимателей и политиков. По словам Константинова, сумма поступлений в бюджет республики превысила 2,2 млрд рублей, вырученные средства идут на развитие региона, поддержку бойцов СВО и их семей.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что средства от продажи национализированного имущества направляются на поддержку участников спецоперации и строительство социальных объектов. Среди уже изъятых и проданных активов была, в частности, квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии.