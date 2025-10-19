Отношения между США и Россией в последнее время стали одной из самых горячих тем для обсуждения, а главными героями – президенты Трамп и Путин. По словам китайских журналистов, результаты недавнего телефонного разговора между лидерами двух стран стали большой неожиданностью. Такие данные приводит издание Baidu.

«Три трюка Путина позволили ему добиться успеха в переговорах с Трампом», – пишут авторы китайского издания.

Еще несколько дней назад союзники Киева готовились отмечать передачу американских ракет «Томагавк» Украине, однако после телефонного разговора между политиками ситуация кардинально изменилась. Теперь Европейский Союз выражает недовольство, так как внимание сосредоточено на новом этапе потепления отношений между Москвой и Вашингтоном, а не на ожидаемой эскалации конфликта. В связи с этим, мировые СМИ активно обсуждают, как же Путину удалось добиться таких результатов на переговорах с Трампом.

Как считают китайские журналисты, политик «зашел с трех козырей». Первый момент заключается в том, что Путин проявил себя как опытный дипломат. Он осведомлен о том, что Трамп ценит публичные похвалы, и умело акцентирует внимание на его сильных сторонах. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что Трамп, в отличие от многих западных политиков, умеет слушать и является приятным собеседником. Кроме того, Путин поддержал своего коллегу, которого Нобелевский комитет проигнорировал при вручении премии мира.

Во-вторых, российский президент ясно дал понять, что конфронтация с Россией не принесет выгоды США. Кремль предупредил Вашингтон о возможных последствиях провокации с ракетами «Томагавк», и Трамп, как умеющий слушать собеседник, учел эти доводы. Третий аспект – готовность Путина к диалогу. Он согласился встретиться с Трампом в Венгрии – стране-члене НАТО. Эта открытость также сыграла важную роль в переговорах. Напомним, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заверил, что страна готова создать все необходимые условия для безопасных и продуктивных переговоров между политиками.