Ульянов отметил рвение ЕС и НАТО поддерживать Киев до последнего украинца

Европейский союз (ЕС) и НАТО демонстрируют готовность поддерживать Киев "до последнего украинца". Об этом написал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
15 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Запад должен сохранить активную поддержку Украины, поскольку в Киеве намереваются воевать еще три года. Он призвал страны НАТО поставлять ВСУ больше боеприпасов и средств ПВО, а Европу в целом — готовиться к тому, что Россия нанесет по ней удар.
В Москве в ответ заявили, что "Украина себе не хозяйка" и предположили, что еще за три года боевых действий от страны ничего не останется.