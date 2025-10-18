Пушков заявил об отсутствии единства США и ЕС при Трампе

Воссоздания единства Евросоюза (ЕС) и Соединенных Штатов по Украине, как было при экс-президенте США Джо Байдене, при нынешнем главе Белого дома Дональде Трампе не будет. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Саммит Путин — Трамп в Будапеште уже сам по себе "кошмар для ЕС", как выразилась испанская газета El Pais. Станут ли еще большим кошмаром его решения и последствия, зависит от хода переговоров и результатов саммита», — подчеркнул сенатор.

При этом, по словам Пушкова, то что уже произошло, достаточно, чтобы испортить всем настроение в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне и Варшаве.

Трамп — не Байден и им не станет, добавил сенатор. Нынешний глава Белого дома сам много раз об этом говорил, и в Европе это знали, но надеялись на чудо, отметил Алексей Пушков.

Кроме того, Россия показала такую устойчивость как на поле боя, так и в экономике, что это не заметить мог только слепой, указал в своем посте сенатор.

Ранее политолог Константин Блохин допустил, что Путин и Трамп поговорят тет-а-тет в Будапеште. Уточнялось, что определить формат встречи пока сложно, так как конкретная фактура ожидаемой беседы еще не обозначена публично.

В свою очередь, политолог Гленн Дизен заявил, что Европа попытается сорвать переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.