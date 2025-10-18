Медведев объяснил ошибочность тезиса Трампа

Двух победителей в конфликте на Украине быть не может. России нужна победа с известными условиями, а Зеленский отлично понимает, что «хохлонацисты и политконкуренты» не простят ему утрату территорий. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

В телеграм-канале Медведев напомнил, что Трамп во время встречи с Зеленским сказал: «Пусть Россия и Украина признают себя победителями в конфликте».

Зампред Совбеза отметил, что такое часто бывает по итогам военных столкновений. Но в случае с Украиной такой финал невозможен. И «дело не только в том, что нам нужна победа с известными всем условиями, и это аксиома».

«Дело и в том, что нынешняя бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома ни при каких условиях. И наркоупырь со товарищи это отлично понимает. Утрату территорий ему не простят не только оголтелые хохлонацисты, но и политконкуренты. Поэтому окончание войны — смерть режиму. Так что тезис Трампа здесь не работает», — написал Медведев.

Он также добавил, что «главный миротворец удачно поиграл в «Томагавки», напрягая мировое общественное мнение. Однако о конце накачки Киева новым оружием говорить рано.