Путин рассказал, как один из друзей Михалкова облил его на юбилее вином

Президент РФ Владимир Путин вспомнил, как на юбилее режиссера Никиты Михалкова один из друзей мэтра облил его красным вином.
"Но, насколько мне известно, все-таки он свое слово не сдержал и продолжает это делать. Правда, в рамках разумного, насколько мне известно", - уточнил президент.
Путин также отметил, что Михалков сегодня является большим артистом и классиком современного искусства.
"И большой повод есть его поздравить", - резюмировал российский лидер.
21 октября Михалкову исполняется 80 лет.