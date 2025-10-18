В России высказались о чувствах Путина к Зеленскому

Российскому президенту, как человеку православному, не свойственно чувство ненависти к другим людям, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российского лидера Владимира Путина своим врагом. По его словам, российский лидер ненавидит его и эти чувства взаимны.

«Наш президент вряд ли к кому-то испытывает чувство ненависти. Он такой человек, что ему это не свойственно, к тому же он очень православный. Он может потерпеть, пошутить, недопонять что-то, ему может кто-то не нравиться, наверное. Но насчет ненавидеть — точно нет, это достаточно жесткий контекст, точно не про Путина», — сказала Журова.

Депутат также допустила, что слова Зеленского могли быть искажены из-за особенностей перевода. Она отметила при этом, что глава страны может негативно преувеличивать отношение российского президента к себе и российского народа — к украинскому.

