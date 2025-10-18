Медведев прокомментировал встречу Трампа с плаксивым попрошайкой Зеленским

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Telegram.

Трамп принял Зеленского в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Вопреки ожиданиям Киева, глава Белого дома не объявил о решении передать Украине ракеты Tomahawk.

По его словам, несмотря на пожелание Трампа завершить конфликт так, чтобы обе стороны чувствовали себя победителями, «это не наш случай». Медведев заявил, что такой итог не устроит не только Москву, но и Киев.

«И наркоупырь со товарищи это отлично понимают», — отметил он.

Относительно решения Трампа по Tomahawk, Медведев расценил его как блеф «в лучших традициях отправки ядерных субмарин». Имелись в виду слова американского лидера об отправке атомных субмарин к берегам России.

Ранее итоги переговоров Трампа и Зеленского подвели в Госдуме. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что отказ передать Киеву ракеты связан с последним телефонным разговором Трампа с президентом России Владимиром Путиным.