Власти Украины ведут разговоры о подготовке к «новому наступлению ВСУ» с тем, чтобы получить новые вооружения, в частности, дальнобойные ракеты, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне президент США Дональд Трамп, по итогам переговоров с Владимиром Зеленским, заявил, что ВСУ планируют перейти в наступление. Сроки, масштабы и цели он не посчитал нужным назвать.

«Безусловно, нельзя недооценивать угроз. Но видимого потенциала у Украины нет. Режим Зеленского идет на различные ухищрения, чтобы получить от США дальнобойные ракеты и новое оружие, а на жизни своих солдат им все равно. Пока все выглядит как блеф для выпрашивания оружия, но все может быть», — отметил Константинов.

Глава региона выразил надежду на то, что состоявшийся 16 октября разговор между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом уведет мир от новой эскалации.