Российский губернатор обратился к выдворяемым из Латвии россиянам

Нижегородская область готова помочь россиянам, оказавшимся под угрозой депортации из Латвии, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.

Ранее в латвийском УДГМ сообщили, что сотням россиян, не оформившим необходимые документы и не сдавшим экзамен по латышскому языку, направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.

«В Латвии сотни россиян оказались под угрозой депортации — людей лишают права на родной язык. Нижегородская область готова помочь тем, кого вынуждают уехать», — отметил Никитин.

Губернатор уточнил, что регион открыт не только для жителей Латвии, но и для граждан других стран, которые желают жить в государстве, уважающем культуру, традиции и семейные ценности.

Переселенцам с переездом, документами, жильём, адаптацией помогает агентство «Ока», отметил глава региона. Никитин добавил, что новым жителям доступна региональная программа «Основа», предусматривающая выплаты в размере миллиона рублей за рождение ребёнка.