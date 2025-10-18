В России оценили визит Зеленского в США

Визит Владимира Зеленского в США оказался провальным, он не смог «продавить» Белый дом и получить дальнобойные ракеты «Томагавк». Так оценил итоги вояжа Зеленского сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Политик отметил, что Зеленский надеялся заиметь «Томагавки» для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России.

«Сколько бы Зеленский не гавкал, он остался без "Томагавков"», — сказал Рогов.

Зеленский неожиданно согласился с инициативой Трампа

По его словам, в США понимают, что передача Зеленскому дальнобойных ракет-носителей ядерных зарядов испортит отношения с Россией и втянет американцев в прямой конфликт.

Ранее французский политик Филиппо заявил, что Зеленский оказался в политическом нокауте после встречи с Трампом в Белом доме.