Раскрыт полный маршрут полета Путина на саммит в Будапеште

Президент России Владимир Путин может пролететь над Черным морем и Турцией, чтобы добраться до Будапешта для встречи с президентом США Дональдом Трампом. На это указывает портал AirLive.

Описываемый маршрут пройдет также через берега Греции, Албанию, Черногорию и Сербию. При этом, как указано в публикации, официальный план полета еще не опубликован.

Протяженность подобного маршрута до саммита составляет около пяти тысяч километров.

«Расширенный маршрут потребует тщательной координации с турецкими и сербскими авиадиспетчерами», — отмечается в публикации.

При этом, по мнению автора материала, другие варианты полета представляют еще большую сложность.

Орбан сделал ещё одно заявление о встрече Путина и Трампа

Ранее военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал о мерах безопасности полета президента России в Венгрию. По его словам, борт должны будут сопровождать четыре истребителя.