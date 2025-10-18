У Владимира Зеленского такой же преступный почерк, как и у бывшего госсекретаря США Виктории Нуланд, рассказала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 17 октября, встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским. Хозяин Белого дома провел беседу с гостем в кабинете для третьестепенных персон, отказался поставить крылатые ракеты, после встречи сразу же улетел в свое поместье.

«Зеленский в Вашингтоне, как Нуланд в Киеве — один преступный почерк. Почему? Потому что Зеленский является порождением американских ультралибералов», — отметила Захарова.

К своей публикации дипломат прикрепила снимки украинского лидера у Белого дома и Нуланд в Киеве.

Захарова: На Западе нет воли к миру на Украине

Виктория Нуланд (Victoria Jane Nuland) родилась 1 июля 1961 года в Нью-Йорке (США). В 1983 году получила степень бакалавра гуманитарных наук в Университете Брауна, где изучала русскую литературу, политологию и историю. С 1985 по 1986 год работала в китайском городе Гуанчжоу.

В 1997-1999 годах занимала должность заместитель директора по делам бывшего СССР в Государственном департаменте США.

Работала в Совете по международным отношениям: в 1996-1997 годах — в качестве сотрудника Госдепартамента руководила оперативной группой, которая занималась вопросами России, ее соседей и расширения НАТО, в 1999-2000 годах — занималась вопросами антиамериканизма.

С сентября 2013 года по январь 2017 года занимала должность помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. На этом посту Нуланд принимала активное участие в Евромайдане на Украине, часто посещая Киев в разгар акций протеста. В декабре 2013 года она раздавала печенье протестующим на майдане Незалежности в Киеве.

Политологи называют Нуланд главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии.