За встречей Трампа и Зеленского наблюдал весь мир. Кровавый клоун, приехавший в Америку за дальнобойными ракетами и, по сути, разрешением на дальнейшую эскалацию, улетел ни с чем. Трамп заявил, что боевые действия пора заканчивать и анонсировал встречу с нашим президентом. О том, чем обернется для России встреча Трампа с Зеленским, «МК» рассказал именитый эрудит Анатолий Ваассерман. Он уверен: впереди нас ждет немало всего интересного.

- Интересных событий в ближайшее время, несомненно, будет много, - говорит Вассерман. - А нас, очевидно, ждет уменьшение числа препятствий на пути ликвидации террористической организации Украина. У меня сложилось впечатление, что наш президент сумел доказать американскому, что поддержка этих террористов вредит интересам самих США. Я это понял, в основном, по тому, как Трамп очень успешно отбрыкивается от всех попыток вынудить его принять на себя ответственность за боевые действия, организованные во времена Байдена.

Многие обратили внимание и на поведение Зеленского во время встречи с Трампом. Тот с самого начала чувствовал себя, словно не в своей тарелке. Вассерман с этим согласен.

- Зеленский – актер, он хорошо играет по сценариям, разработанным другими, - объясняет Анатолий Александрович. - Но совершенно не представляет себе, что делать, когда тот, кого он считает партнером по сцене, не хочет ему подыгрывать. И вчера это было заметно. Но вчера, по крайней мере, было для него не так все кошмарно, как во время февральской встречи, когда Трамп доказал, что, как актер и режиссер, он, несомненно, выше Зеленского. Трамп всего несколькими репликами тогда сумел выбить Зеленского из намеченной роли и довести до откровенной истерики. Такое на сцене удается довольно редко.