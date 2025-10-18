В МИД прокомментировали возможное открытие неба ЕС для Путина

Замглавы МИД РФ Александр Грушко ответил на вопрос, обсуждает ли Россия с Польшей, Болгарией или Румынией возможность допуска в их воздушное пространство самолета Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин примет участие в предстоящем саммите РФ-США в Будапеште. Российскому борту №1, возможно, потребуется пролететь через небо нескольких стран ЕС. Это могут быть Польша, Словакия, Болгария, Румыния. Кроме того, возможен перелет через Черное море, Турцию, Сербию и Черногорию, не входящие в евроальянс.

Генерал Попов: самолет Путина в Венгрию будут сопровождать четыре истребителя

Журналисты спросили Грушко, были ли по линии МИД соответствующие контакты со странами ЕС.

«Ещё рано», — ответил дипломат.

На этой неделе глава США Дональд Трамп заявил, что проведет личную встречу с лидером России Владимиром Путиным в Будапеште.

Военный эксперт-летчик рассказал, что сопровождать борт президента РФ будут несколько истребителей Су-30СМ или Су-35.