Раскрыта вероятность встречи Путина и Трампа тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут провести беседу с «глазу на глаз» в рамках предстоящего саммита в Будапеште. Таким прогнозом с журналистами «Аргументов и фактов» поделился научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

© Lenta.ru

По его мнению, пока определить формат встречи сложно, поскольку точная фактура ожидаемой беседы не раскрыта. Однако сейчас можно сказать, что не исключена торжественная часть и последующий разговор Путина и Трампа тет-а-тет, уточнил эксперт.

Как подчеркнул Блохин, обе стороны заинтересованы в предстоящих переговорах, а их центральной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Площадкой для встречи президентов может быть «какой-нибудь фешенебельный отель столицы Венгрии», предположил он.

О встрече глав сверхдержав стало известно ранее. Предварительно Путин и Трамп провели двухчасовой разговор по телефону, в ходе которого, по словам главы Белого дома, достигнут «большой прогресс».