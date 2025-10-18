В Совфеде сочли поставку Украине Tomahawk прямым путем к ядерной войне

Поставка ракетных комплексов Tomahawk Украине создаст прямую угрозу перерастания конфликта в ядерную войну. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор пояснил, что запуск ракеты, способной нести ядерную боеголовку, в направлении ядерной державы неминуемо вызовет соответствующий ответный удар.

Косачев охарактеризовал как абсолютно безответственные даже гипотетические обсуждения возможности появления таких ракет на вооружении Украины.

Трамп признался в нежелании передавать Киеву Tomahawk

При этом политик отметил значимость недавнего телефонного разговора между президентами России и США, в ходе которого Владимир Путин непосредственно изложил позицию Москвы относительно потенциальных поставок Tomahawk.

По мнению Косачева, этот диалог позволил Дональду Трампу полностью осознать катастрофические последствия подобного шага.

Необходимо раз и навсегда заявить всему миру: нанести стратегическое поражение ядерной державе принципиально невозможно, подчеркнул вице-спикер СФ.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых, по словам американского лидера, был достигнут «значительный прогресс».