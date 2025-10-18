Путин возмутился тем, что СМИ Запада называли террористов "повстанцами"

Московский Комсомолец

Президент России Владимир Путин выразил возмущение практикой западных СМИ, которые манипулировали фактами, именуя террористов повстанцами.

© РИА Новости

Выступая на мероприятии по случаю 20-летия телеканала RT, Путин заявил, что до сих пор вызывает негодование, когда террористов, захватывавших заложников и организовывавших смертоносные взрывы в российских городах, школах и больницах, в эфире известных западных телеканалов называли повстанцами. По его словам, таким образом пытались вызвать сочувствие мира к этим мерзавцам и детоубийцам.

Путин напомнил, что в тот период России было сложно информационно защищать правду и отстаивать подлинную картину происходящего, поскольку за пределами страны не было мощного собственного медиаголоса.