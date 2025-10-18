В Госдуме назвали истинные цели визитов Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своих последних визитов в США «нащупывает почву» для дальнейшего бегства после его изгнания из Украины. Такое мнение озвучил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

© Газета.ru

По его словам, своими визитами украинский лидер создает имитацию решения вопросов.

«А его главный вопрос один — чтобы после того, как его изгонят из Украины, ему дали право пользоваться наворованными миллиардами и жить в тех же США», — сказал он.

Зеленский несколько раз поблагодарил Трампа

Зеленский таким образом демонстрирует украинскому народу покровительство коллективного Запада над ним, считает Водолацкий. Депутат подчеркнул, что в настоящее время президент США Дональд Трамп более заинтересован в возобновлении сотрудничества с Россией, поэтому в центре его внимания остается подготовка встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Будапеште.

Переговоры лидеров США и Украины продлилась чуть больше двух с половиной часов. Ей предшествовал продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие двусторонние переговоры в столице Венгрии могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине. Детали — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп призвал Зеленского пойти на мирную сделку.