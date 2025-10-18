Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США начали обсуждать строительство прямого туннеля до Аляски. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Обсуждение туннеля [между Россией и США] начинается», — сообщил Дмитриев.

Накануне президент США Дональд Трамп назвал интересной идею создания туннеля между Россией и Аляской.

Трамп оценил идею строительства туннеля между РФ и Аляской

17 октября Дмитриев в соцсети Х выдвинул идею соединить континенты тоннелем, который построит совместно Россия с Америкой. Он также предложил назвать этот тоннель именами российского и американского лидеров.

По словам Дмитриева, РФПИ уже инвестировал и построил железнодорожный мост между Россией и Китаем. Теперь пришло время «сделать больше и впервые в истории человечества соединить Евразию и Северную Америку». Спецпредставитель российского президента уточнил, что по его расчетам подобное инфраструктурное сооружение обойдется в $65 млрд. Однако, если применить в строительстве современные технологии, стоимость объекта может упасть до $8 млрд.

Ранее Дмитриев анонсировал скорый саммит России и США.