Путин: Запад годами учил Россию тому, как надо жить

Запад годами учил Россию тому, как надо жить, а теперь пытается запретить конкуренцию. Об этом в ходе выступления, посвященного 20-летию телеканала RT заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он отметил, что стоило RT заявить «о себе в полную силу и те самые конкуренты и стоящие за их спиной правящие элиты показали свое настоящее лицо».

«Что же стало происходить с этими наставниками, когда появился RT и сотни миллионов людей начали смотреть телеканал, предлагающий новую интерпретацию событий? Реакция этих самых элит, о которых я уже вспоминал, была примитивной и прямолинейной — запретить, отменить, заблокировать», — сказал Путин.

При этом, по словам президента РФ, они же учили Россию тому, как надо жить, понимать демократию и настоящую свободу слова.