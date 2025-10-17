Путин рассказал, что требовал от ФСБ в 1990-е

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что когда был главой ФСБ России, то требовал от сотрудников ведомства работать тоньше и отказаться от стиля «хватать и не пущать». Об этом пишет РИА Новости.

Выступая в Большом театре на праздновании 20-летия телеканала RT, Путин заявил, что западные элиты действуют примитивно и прямолинейно, когда стремятся «запретить, отменить, заблокировать» RT.

Глава государства вспомнил, что когда работал директором ФСБ, то уже тогда пытался отменить подобный стиль работы в ведомстве.

«Говорил, что надо работать тоньше, надо убеждать, надо купировать угрозы другими средствами, а не тем, что у нас когда-то еще во времена Советского Союза называли «хватать и не пущать», — сказал Путин.

Также на выступлении лидер страны заявил, что у него до сих пор вызывает возмущение то, что террористов, которые совершали преступления на территории России, в эфире западных каналов называли повстанцами.

По его словам, в начале 2000-х западные СМИ злоупотребляли своим монопольным положением и продвигали ложные ценности.