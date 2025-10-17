Путин обратился к Симоньян

Президент России Владимир Путин заявил, что верит в способность главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян справиться с жизненными трудностями. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время празднования 20-летия телеканала RT в Большом театре. По его словам, сейчас Симоньян переживает сложные времена, но Путин верит, что она с ними справится.

«Дорогая Маргарита, мы все знаем, в этом коллективе точно знают все, как вам сейчас непросто и через какой период своей жизни, вашей семьи, вы сейчас проходите. Но на работе вы всегда проявляете мужество, стойкость, уверен, что ты справишься и сейчас», — заявил он.

В ответ на это Симоньян выразила Путину благодарность за слова поддержки.

Ранее умер муж Симоньян — режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян.