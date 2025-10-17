Политолог допустил смену места встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти не в Будапеште, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. В месте проведения саммита он усомнился в беседе с «Лентой.ру».

«Следующая встреча изначально анонсировалась на территории Российской Федерации, и в этом плане я не был бы пока что до конца уверен в том, что она обязательно пройдет в Будапеште. По крайней мере, Трамп уже говорил об этом как о решенном вопросе, а наша сторона пока комментирует вопрос Будапешта как одну из возможностей. Будапешт находится в центре Европейского союза, очень трудно с точки зрения вопросов безопасности использовать его в плане переговорной площадки, как бы этого не хотелось всем нам», — поделился политолог.

Трамп раскрыл место встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет личную встречу с лидером России Владимиром Путиным в Будапеште. Соответствующий пост он опубликовал в Truth Social.

Трамп отметил, что во время телефонного разговора с Путиным были достигнуты договоренности о проведении встречи высокопоставленных советников стран на следующей неделе. По словам президента США, американскую делегацию на ней возглавит госсекретарь Марко Рубио «вместе с другими лицами, которых предстоит назначить».

Трамп подчеркнул, что после этого проведет личную встречу с Путиным.

«Мы встретимся в согласованном месте, в Будапеште, Венгрия, чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной», — сказал президент США по итогам звонка с российским лидером.

Ушаков: Будапешт предложил Трамп, Путин согласился

Будапешт в качестве возможного места проведения новой встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был первым предложен главой Белого дома. А президент России подержал эту идею. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Я могу сказать, что Будапешт первым упомянул президент Трамп, и наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице», - рассказал Ушаков.

Назван возможный маршрут самолета Путина в Венгрию на переговоры с Трампом

Возможный маршрут самолета президента России Владимира Путина в Будапешт, Венгрия, для перелета на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом назвал политолог Марат Баширов. Его слова передает газета «Взгляд».

«Северный маршрут через Польшу — не очень хороший вариант, и он, скорее всего, будет отвергнут», — сказал Баширов.

По его мнению, будет выбран так называемый южный маршрут. Борт преодолеет следующий путь: Черное море — Турция — Болгария — Сербия — Венгрия. Политолог отметил, что тогда самолет смогут сопровождать российские истребители. Единственный нюанс — пролет над территорией стран НАТО Турции и Болгарии. Но безопасность перелета в этом случае, скорее всего, обеспечат истребители ВВС США, отметил Баширов.

Политолог назвал причины выбора Будапешта для встречи президентов России и США

Венгрия стала «вторым сценарием» после того, как идея визита в столицу нашей страны не получила развития.

Место обусловлено обсуждением вопросов, требующих участия стран ЕС. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился политолог Сергей Маркелов.

«Сценарий Будапешта, я имею в виду как точка, как геолокация политическая, он появился не первым в разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина. Я думаю, что вчера наш президент вернулся к тому, что нужно встретиться в Москве, как обещали. Думаю, что появились какие-то аргументы у Трампа, ну а Путин не стал настаивать. Поэтому Будапешт как спасительная версия, как второй сценарий. Во-вторых, почему и Трампу, и Путину это место интересным показалось? Я думаю, что на встрече будут подняты уже какие-то более предметные вещи, будут решаться не общие вопросы, как в Анкоридже. Здесь, я думаю, что будет какая-то конкретика. Если конкретика, то, соответственно, и нашей делегации, и коллективному Путину, и коллективному Трампу удобно порешать последствия оперативно, потому что все рядом. Все евросоюзные будут либо рядом на границах сидеть, либо в самом Будапеште».

Венгрия обеспечит Путину безопасность в рамках встречи с Трампом в Будапеште

Будапешт гарантирует абсолютную безопасность российскому президенту Владимиру Путину для проведения плодотворных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Мы обеспечим все необходимые условия для того, чтобы президенты РФ и Соединенных Штатов могли провести встречу в безопасной и спокойной обстановке», — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

Венгрия занялась подготовкой предстоящей встречи Путина и Трампа в Будапеште

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth рассказал, что уже в четверг вечером приказал сформировать оргкомитет, который займется подготовкой предстоящей встречи в Будапеште между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.

"Вчера вечером или ночью я дал указание создать оргкомитет. Мы определили важнейшие задачи, и работа началась", - отметил венгерский премьер.

