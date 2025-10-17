В России заявили о «наездах» Трампа на Москву

Особенность президента США Дональда Трампа заключается в том, что он сначала «наезжает», а потом сдает назад. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в Telegram-канале.

«Особенность Трампа – сначала "наезжать", а потом немного сдавать назад. Это такой бизнес-прием. Возможно, он сообразил: на его последний "наезд" Россия промолчала. И значит, Москве это не понравилось», — написал он.

Сенатор также заявил, что Будапешт может стать благоприятной площадкой для вероятной встречи Трампа и президента России Владимира Путина, так как Венгрия заинтересована в том, чтобы сделать все для обеспечения безопасности.

Путин и Трамп провели двухчасовой разговор 16 октября. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.