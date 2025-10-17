В России пообещали непростой разговор Зеленского с Трампом

Владимиру Зеленскому предстоит непростой разговор с американским президентом Дональдом Трампом после того, как он побеседовал с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, пишет «Газета.ru».

«Многое из беседы Трампа и Путина мы еще пока не знаем, так как все самое важное кроется в деталях. Думаю, что что-то еще прояснится после встречи президента Трампа и Владимира Зеленского 17 октября. Конечно, разговор им предстоит далеко не простой», — сказал сенатор.

Он добавил, что беседа Путина и Трампа должна усмирить страны Европы, чтобы прекратить военно-политические авантюры западных стран.

Стало известно о желании Зеленского и Трампа обсудить деликатные вопросы

Путин и Трамп провели телефонный разговор 16 октября. По итогам беседы американский президент сообщил, что вскоре встретится с Путиным в Будапеште, «чтобы решить, можем ли мы положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной». Как уточнял Ушаков, венгерскую столицу в качестве площадки саммита первым назвал американский лидер, а президент России эту идею сразу поддержал.