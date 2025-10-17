Президент России Владимир Путин идеально выбрал время для телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом сообщает CNN.

«Кремль, похоже, идеально рассчитал время для своего последнего продолжительного телефонного разговора с Белым домом — восьмого за последние восемь месяцев», — признает телеканал.

Ранее Трамп и Путин созвонились. По словам американского президента, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Главы государств договорились встретится в Будапеште.

Позднее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что предстоящая встреча Путина и Трампа говорит о скором завершении конфликта на Украине.